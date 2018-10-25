أعلن بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، عن استقالته من المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على الإطاحة برئيسه السعيد بوحجة، بطريقة مخالفة للقانون حسبه.

وأكد بيان للحزب أن ساحلي وضع استقالته من المجلس الشعبي الوطني بصفته نائبا برلمانيا، تحت تصرف قيادة الحزب للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، على ضوء ما سيحصل من تطورات.

كما دعا الحزب رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية في حل البرلمان، وأعلن مقاطعة نواب حزبه جلسة انتخاب خليفة بوحجة المقررة الأربعاء احتجاجا على الإطاحة برئيس المجلس.

واقترح التحالف الجمهوري، إخطار المجلس الدستوري حول القضية والاحتكام إلى قراره مهما كان نوعه، معتبرا منع رئيس المجلس السعيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه بالخطوة غير الحضارية وغير اللائقة واتهم ساحلي أحزاب الموالاة، برفض مبادرات الوساطة ولغة الحوار ومنها تلك التي أطلقها ورحب بها بوحجة، كما جدد دعمه الثابت واللامشروط لرئيس الجمهورية واستمراره في الحكم.

رزاقي.جميلة