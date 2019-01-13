دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ، أمس ، إلى مراجعة سياسة الدعم وتعميق الإصلاحات في ظل العدالة الاجتماعية والثقافية ومحاربة البيروقراطية”و إلى ضرورة “الإسراع في تجسيد استراتيجية جديدة للإقلاع الاقتصادي من خلال ترشيد النفقات وتنويع مصادر التمويل”.

كما حث ساحلي خلال إشرافه على اجتماع المكتب الوطني للحزب على “تعزيز لامركزية القرار وتحسين مناخ الأعمال وتطوير استغلال الطاقات المتجددة وتعزيز صلاحيات الولايات المنتدبة في الجنوب وترسيخ ثقافة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لاسيما في قطاعات التربية والشؤون الدينية وتأطير الحراك الاجتماعي والتمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني”.

كما جدد التحالف الوطني الجمهوري ، دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، داعيا إياه إلى “الاستمرار في قيادة البلاد”وقال ساحلي في هذا السياق إن قيادة الحزب تجدد دعمها ودعوتها لرئيس الجمهورية من أجل الاستمرار في قيادة البلاد وهذا من أجل رفع ثلاثة تحديات تتعلق بالحفاظ على المكاسب المحققة وتعميق الإصلاحات وتعزيز دولة الحق والقانون وتجاوز النقائص وتصويب مسار التنمية الوطني وتنويع الاقتصاد”.

من جهة أخرى أشاد اساحلي ب”التوضيحات الاخيرة التي صدرت من قيادة الجيش الوطني الشعبي والتي تؤكد بان هذه المؤسسة لن تحيد أبدا عن مهامها الدستورية من خلال ثباتها على العهد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.

وثمن الحزب من جهة أخرى “القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لاسيما فيما يتعلق بالتأطير القانوني للأنشطة الفضائية تماشيا مع متطلبات اقتصاد المعرفة والتكنولوجية الجديدة وتعزيز آليات الرقابة من الفساد وغيرها من القرارات الأخرى التي تهدف إلى تحسين الأوضاع في كل الميادين التنموية”.

فلة –س