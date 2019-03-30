هاجم مقري وقال إنه يحاول الآن الانتقام من السلطة: ساحلي يدعو إلى الانتقال من “عقل الشارع” إلى “العقل السياسي”

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إلى ضرورة الانتقال من “عقل الشارع ” إلى “العقل السياسي” والذي يتمثل في إشراك نخبة بمختلف أطيافها حوار”عاجل وشامل” حول كيفية تجسيد مطالب الشعب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة شخصية “مستقلة” و” توافقية”.

وقال ساحلي في ندوة صحفية، عقب اجتماع أمناء المكاتب الولائية، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أنه من ضرورة ” فتح حوار وطني شامل وغير إقصائي يجمع مختلف التشكيلات السياسية -سلطة و معارضة- و ممثلي المجتمع المدني و الحراك ” لمباشرة الترتيبات اللازمة الواجب اتخاذها في الظرف الراهن .

وشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار “عاجلا ” أي قبل تاريخ 28 افريل ، كما دعا إلى ضرورة تشكيل “حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي برئاسة شخصية مستقلة وتوافقية”، و اعتبر أن المهم حاليا هو الخروج بحلول توافقية تركز على ” المضمون ” .

واعتبر في نفس الوقت أن النقاش الدائر حول تطبيق المادة 102 من الدستور ” يركز على الشكل دون تقديم الحل الجوهري و كيفية الانتقال الديمقراطي مشيرا إلى أن العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية “انتهت سياسيا في 11 مارس الجاري”وأن الآليات المتعلقة بنهاية العهدة منصوص عنها في الدستور.

وحسب ساحلي فان من أهداف الحوار، أيضا “تشكيل آلية مستقلة لتنظيم الانتخابات و كذا تعديل بعض المواد الواردة في قانون الانتخابات”.كما أكد نفس المسؤول الحزبي على ضرورة الانتقال من “عقل الشارع ” إلى “العقل السياسي” والذي يتمثل في إشراك لنخبة بمختلف أطيافها في الحوار حول كيفية تجسيد هذه المطالب.

وانتقد ساحلي من اسماهم ب “الجهات التي تتجاوز قوانين الجمهورية وتدوس الدستور”، كما أكد ساحلي أن الجهات التي تنتقد رئيس مجلس الآمة عبد القادر بن صالح المرشح لقيادة المرحلة الانتقالية تريد أن تبقى الأمور على حالها بدون آية حلول مقترحة ، وهاجم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، الذي قال “أنه يريد أن ينتقم من مؤسسات الدولة “وذلك على خلفية رفض مقترحات للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

رزيقة.خ