الأربعاء , فبراير 13 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / لتجسيد مرحلة انتقالية بطريقة سلسة :
ساحلي يدعو إلى استحداث منصب نائب الرئيس

لتجسيد مرحلة انتقالية بطريقة سلسة :
ساحلي يدعو إلى استحداث منصب نائب الرئيس

islam kaab 13 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 60 زيارة

أكد بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الجمهوري الوطني، ومنسق مجموعة الاستقرار والإصلاح (G15 + 4) أن ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة ليس إلا تضحية إضافية من أجل الإشراف على مرحلة انتقالية مهمة بين الأجيال وكذا استكمال مسيرة الإصلاحات.
وبعد أن ذكر بالمواقف التي دافع عنها حزبه منذ 2014، جدد ساحلي خلال نزوله ضيفا على ضيف التحرير بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، دعوته إلى استحداث منصب نائب الرئيس من أجل الإشراف على مرحلة التحول من جيل ثورة نوفمبر إلى جيل الاستقلال بطريقة هادئة ” التحول من رئيس بشخصية مثل شخصية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس شاب أمر ليس هينا”، مشيرا إلى إتمام العملية الانتقالية بطريقة سلسلة”، من خلال إنشاء منصب نائب الرئيس.
وشدد رئيس التحالف الوطني الجمهوري دعمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل مبادرات المعارضة على اختلاف تواجهاتها والمتعلقة بالجمهورية الثانية أو مزافران 1 و2 أو المجلس التأسيسي، تعتبرا تنكرا وتشكيكا في كل الإنجازات التي تمت في الجزائر والمغامرة بالقفز إلى المجهول “بحسب ضيف الثالثة”.
وفي إجابة عن موعد الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أوضح بلقاسم ساحلي أنها ستعقد مباشرة بعد الانتخابات إذا ما فاز مرشح حزبه بالرئاسيات.
إسلام.ك

عن islam kaab

شاهد أيضاً

عملية القرعة ستقام السبت القادم على مستوى مقرات الولايات:
بوتفليقة يمنح ألفي دفتر حج إضافي لفائدة كبار السن

خصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حصص إضافية تقدر بـألفي دفتر حج لفائدة كبار السن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super