أكد بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الجمهوري الوطني، ومنسق مجموعة الاستقرار والإصلاح (G15 + 4) أن ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة ليس إلا تضحية إضافية من أجل الإشراف على مرحلة انتقالية مهمة بين الأجيال وكذا استكمال مسيرة الإصلاحات.

وبعد أن ذكر بالمواقف التي دافع عنها حزبه منذ 2014، جدد ساحلي خلال نزوله ضيفا على ضيف التحرير بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، دعوته إلى استحداث منصب نائب الرئيس من أجل الإشراف على مرحلة التحول من جيل ثورة نوفمبر إلى جيل الاستقلال بطريقة هادئة ” التحول من رئيس بشخصية مثل شخصية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس شاب أمر ليس هينا”، مشيرا إلى إتمام العملية الانتقالية بطريقة سلسلة”، من خلال إنشاء منصب نائب الرئيس.

وشدد رئيس التحالف الوطني الجمهوري دعمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل مبادرات المعارضة على اختلاف تواجهاتها والمتعلقة بالجمهورية الثانية أو مزافران 1 و2 أو المجلس التأسيسي، تعتبرا تنكرا وتشكيكا في كل الإنجازات التي تمت في الجزائر والمغامرة بالقفز إلى المجهول “بحسب ضيف الثالثة”.

وفي إجابة عن موعد الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أوضح بلقاسم ساحلي أنها ستعقد مباشرة بعد الانتخابات إذا ما فاز مرشح حزبه بالرئاسيات.

إسلام.ك