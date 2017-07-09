عبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة عن ارتياح حزبه لمخطط عمل الحكومة الذي وصفه ب “خارطة طريق” لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وملاءمته مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وخلال لقاء صحفي عقد عقب أشغال المكتب الوطني للحزب صرح ساحلي “نعبر عن ارتياحنا ودعمنا لمخطط عمل الحكومة لأننا نعتبره بمثابة خارطة طريق حقيقية لتطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة وملاءمته مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد”.

ومن ضمن النقاط الايجابية المتضمنة في مخطط عمل الحكومة ذكر حزب التحالف الوطني الجمهوري مسألة “تسوية مشكل البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال والتشاور الذي ستطلقه الحكومة عن قريب مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.

في ذات السياق تطرق ساحلي إلى نقاط أخرى منها مراجعة سياسة الدعم وتعميق الإصلاح السياسي سيما بعد مراجعة الدستور وعقلنة النفقات العمومية و تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.

وفي معرض حديثه عن السياسة الخارجية أشار ساحلي إلى أن حزبه يدعم المواقف “الثابتة” للجزائر على غرار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معبرا بالمناسبة عن دعمه للجهود التي تبذلها مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وأكد ذات المسؤول أن المكتب الوطني قد قرر عقد أشغال المجلس الوطني نهاية أوت المقبل قصد الشروع في التحضير للانتخابات المحلية. واسترسل يقول “سنكون حاضرين في أغلب الولايات و البلديات”.

نسرين.م