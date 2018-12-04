تعهدت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريت بمواصلة إصلاح المنظومة المدرسية مهما تعددت السياسيات الإنتمائية والإيديولوجية، وراهنت الوزيرة تحت قبة البرلمان على عزيمة مصالحها من أجل معالجة الوضع لتحسين مستوى التلاميذ مستقبلا.

أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، في كلمة لها خلال يوم برلماني أمس الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني،أن العشرية السوداء أثرت كثيرا في المنظومة التربوية التي إستهدفت المؤسسات التربوية وتحديدا المدرسة، مؤكدة، أنها تعمل على إصلاح المنظومة المدرسية، مهما تعددت السياسيات الإنتمائية والإيديولوجية،وعادت بن غبريت إلى أيام العشرية السوداء، حينما تحدثت عن تأثر التلاميذ المتمدرسين بها،والذين يواجهون صعوبات في التعلم لغاية اليوم خاصة في المواد العلمية،وراهنت الوزيرة على عزيمة مصالحها من أجل معالجة الوضع لتحسين مستوى التلاميذ، بوضع بدائل بيداغوجية، والإعتماد على أنظمة،

وأكدت بن غبريت التي إفتتحت اليوم البرلماني حول “المدرسة الجزائرية الإصلاح التعليمي و البدائل البيداغوجية”،أن دائرتها الوزارية، ترافع وتطمح للولوج إلى الألفية الثالثة وكشفت عن نسبة التمدرس التي بلغت 98.5 بالمئة، رغم أنها حسبها لا تعني أنها نسبة التعلم،مشيرة أن مصالحها أحصت 400 ألف خطأ في الإمتحانات الفصلية والسنوية.

رزاقي.جميلة