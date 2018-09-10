عبر وزير المجاهدين الطيب زيتوني عن أسفه لعرض لقطات من فيلم الشهيد العربي بن مهيدي عبر بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية ووصفه بالأمر المحزن محملا المسؤولية الكاملة على ذلك للمخرج بشير درايس مذكرا بأنه “لا يمكن عرض الفيلم إلا بعد أخذ بعين الاعتبار التحفظات المسجلة من طرف اللجنة المختصة” مشيرا إلى ضرورة أن يحترم المخرج العقد الذي أبرمه مع المركز واحترام نص السيناريو المتفق عليه. وذكر الوزير أن سيناريو فيلم الشهيد العربي بن مهيدي أودع لدى مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية الذي يعمل تحت إشراف وزارة المجاهدين التي أعطت موافقتها بعد لجنة القراءة والمجلس العلمي وتم تسليمه للمخرج ليعاد الفيلم بعد إنجازه إلى لجنة القراءة التي سجلت بعض الملاحظات وجهت للمخرج من أجل رفع التحفظات المسجلة للإسراع في عرض الفيلم، على غرار ما جرى العمل به مع الأفلام التاريخية الكبرى السابقة.

وأوضح الوزير الذي كان في زيارة لولاية أدرار يوم أمس أن “كل الشركاء مدعوون للمساهمة في إحياء الذاكرة الوطنية من أجل تعزيز المواطنة في الجزائر التي تستمد مكانتها من تاريخها المشرف وشهدائها ومجاهديها ورجال المقاومة، مما يتعين الحفاظ على هذه المكانة والاعتزاز بها “.

وذكر زيتوني بالمناسبة أن التراث التاريخي حافل بالشواهد على عظمة الجزائر مشيرا إلى أن ولاية أدرار تزخر بتراث عريق كان له دور كبير في دعم وإنجاح الثورة التحريرية المجيدة والمقاومة والحركة الوطنية على غرار المخطوطات والمدارس القرآنية والزوايا و الكتاتيب.

وفي سياق متصل أوضح وزير المجاهدين أن دائرته الوزارية تواصل جمع الأرشيف من مختلف المصادر، حيث تجري العملية على شقين الأول يتعلق بجمع الأرشيف الموجود بالجزائر عن طريق جمع الشهادات و كل العناصر ذات الصلة بثورة التحرير الوطني.

أما الشق الثاني من العملية فيتعلق بجمع الأرشيف الموجود خارج الوطن، حيث شرعت الوزارة في استرجاع الأرشيف بالتعاون مع الممثليات الديبلوماسية بالخارج .

وأشرف وزير المجاهدين خلال اليوم الأول من هذه الزيارة على مراسم تسمية حي سكني بعاصمة الولاية باسم حي الشهداء و تفقد المركز الوطني للمخطوطات ومركز الصناعات التقليدية ببلدية تمنطيط.

وقبل ذلك أشرف الوزير على مراسم قراءة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المباركة.

ويواصل وزير المجاهدين هذه الزيارة بإشرافه هذه الأمسية على أشغال ندوة تاريخية وثقافية حول “دور المؤسسات التعليمية الجزائرية إبان الثورة التحريرية … زوايا منطقة توات نموذجا ” بمشاركة خبراء و باحثين و أفراد الأسرة الثورية.

و.خ