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زيتوني : الرئيس بوتفليقة أعاد للجزائر هيبتها

لدى نزوله ضيفا على  منتدى "الشعب":
زيتوني : الرئيس بوتفليقة أعاد للجزائر هيبتها

idir demiche 26 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

اعتبر وزير المجاهدين ، طيب زيتوني ، شكر الرئيس بوتفليقة واجبا بعد الإنجازات التي حققها طيلة الـ 20 سنة التي حكم فيها البلاد وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رحم من الله للجزائر، نظرا للأمن والاستقرار الذي عرفته البلاد منذ وصوله لسدة الحكم سنة 1999.

وقال زيتوني لدى نزوله ضيفا على منتدى الشعب أن ” نشكر الله على هذا الأمن الذي تحقق والرئيس بوتفليقة بالنسبة للجزائر رحمة أرسلها الله لها”، مؤكداً :” الرئيس بوتفليقة أعاد للجزائر هيبتها، بعدما قضى على كل الفتن التي شهدتها البلاد طيلة عشرية كاملة من الزمن،. مضيفا:” الرئيس بوتفليقة أعاد للجزائر هيبتها، بعدما قضى على كل الفتن التي شهدتها البلاد طيلة عشرية كاملة من الزمن

كما وصف الطيب زيتوني، كل الأشخاص الذين يشككون في تاريخ الثورة الجزائرية بالحركى الذين لا يرغبون أن ترى الجزائر النور، موضحا:” الحركى أنواع، المشككين في تارخنا حركى، الإرهابيون حركى، كل من يعرقل تطور الجزائر حركي”.

  وفي سياق أخر  كشف الوزير  أنه سيتم إطلاق قناة خاصة بوزارة المجاهدين في قادم الأيام، تهدف إلى  التعريف بالمناسبات والمحطات التاريخية التي مرت على الجزائر.

ف-س

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