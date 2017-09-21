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كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن زيارة مرتقبة للوزير الأول ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر لبحث ملفات التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة.

وقال نوفاك بان الجزائر شريك استراتيجي لبلاده، مشيرا إلى ارتفاع حجم المبادات التجارية العام الفارط لتصل إلى 4 ملايير دولار.

ووصف الكسندر نوفاك، الجزائر بالشريك الاستراتيجي المهم بالنسبة لموسكو، مضيفا بان الاقتصاد الجزائري يمنح للمستثمرين الروس مزايا عديدة، منوها بنوعية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي سجلت ارتفاع محسوسا، وقال بان العلاقات بين البلدين تعرف تطورا متواصلا منذ 2015 ما سمح برفع المبادلات التجارية التي بلغت 4 ملايير دولار، أي بزيادة بلغت 30 بالمائة.

وأكد المسؤول الروسي، اهتمام البلدين بقطاع المناجم، حيث يجري التفاوض حول إمكانية إيفاد خبرا جزائريين في هذا المجال إلى روسيا، موضحا بان البلدين لهما “مواقف متطابقة” بشان تطورات قطاع الطاقة، مبرزا “تجانس” المواقف في المنتدى العالمي للدول المصدرة للغاز، وقال بان الجزائر وروسيا تلعبان دورا هاما لاستقرار أسعار النفط.

وأكد الوزير الروسي، بان الدورة الثامنة للجنة المختلطة بين البلدين، تعد “خطوة جديدة في طريق تعزيز التعاون الثنائي” وأعرب رغبة البلدين في تطوير الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر وموسكو لتشمل كل المجالات.

نسرين.م