كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن تكلفة الحج لهذا الموسم ستعرف زيادة لن تتجاوز 50 ألف دج مؤكدا أنه سيتم الاعلان عنها رسميا بداية من الاسبوع القادم والتي ستقارب قيمة نصاب الزكاة لهذه السنة .

وأوضح عيسى في تصريح له على هامش أشغال الندوة الوطنية التحسيسية بالحج انه سيتم الاعلان عن تكلفة الحج رسميا في بداية الاسبوع القادم التي ستقارب قيمة نصاب الزكاة لهذه السنة وان الزيادة لن تفوق 50 ألف دج.

وأضاف الوزير بأنه سيتم دفع كل من تكلفة الحج وسعر تذكرة السفر دفعة واحدة لدى بنك الجزائر وان الخطوط الجوية الجزائرية ستأخذ نصيبها من التذكرة من البنك مباشرة وهو الأمر الذي أعلن عنه في الماضي الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له الأربعاء الماضي أن :”دفع تكلفة الحج الموحدة لموسم 2019 ستتم على مستوى شبابيك بنك الجزائر وذلك بتقديم جواز السفر البيومتري و أن تكلفة الحج الموحدة التي تدفع عن طريق بنك الجزائر ستشمل كذلك قيمة تذكرة السفر.

و من جهته أوضح مدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة أن وفدا وزاريا قد تنقل مؤخرا للسعودية لبحث بعض المسائل المتعلقة بالزيادات الأخيرة في النقل بمكة و المدينة المتنورة وعاد “بأجوبة مشجعة” مشيرا كذلك الى الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد مؤخرا لدرسه بعض الجوانب من التكلفة الحج.

وبخصوص الندوة التحسيسية أوضح عزوزة بأنها تعتبر الاولى من نوعها و تتمثل في وضع خطة موحدة وتثمين مختلف الجهود والمبادرات من اجل الارتقاء بمستوى تنظيم الحج طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما سيتم تجسيد هذا البرنامج بواسطة رؤساء المصالح والمكلفين بالاتصال بمديريات الشؤون الدينية والأوقاف الجهوية والقافلة الوطنية للحج وصالون الوطني للحج ومختلف الحلقات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وكذا العمل التقليدي الذي دأبت مساجد الجمهورية القيام به وهو توعية الحجاج بمناسك وفقه هذا الركن من الدين الإسلامي.

زينب بن عزوز