سيستفيد ألاف الأساتذة من ترقيات وزيادات في الأجور خلال الأيام القادمة وهذا بعد أن أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تعليمة لمديري التربية الولائيين بتحيين معلومات الأساتذة المعنيين بالترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) لسنة 2018.

وفي تعليمة لها، أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية الولائيين بتحيين معلومات الأساتذة المعنيين بالترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) لسنة 2018.

وحسب ذات التعليمة فإن الأمر يتعلق بالأساتذة الذين يملكون أقدمية عشر سنوات فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2017، للترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل، والأساتذة الذين يملكون أقدمية تتراوح بين خمس وعشر سنوات تحتسب إلى غاية 30 نوفمبر 2018 للترقية عبر الامتحان مهني. ودعت وزارة التربية مسؤوليها المحليين إلى تحري الدقة اللازمة عند إعداد الإحصائيات المطلوبة وينتظر أن يستفيد المعنيون بعد الترقية من زيادات في الأجور التي كان ينتظرها الألاف من الأساتذة.

رزاقي.جميلة