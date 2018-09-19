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زيادات في الأجور لآلاف الأساتذة في الأيام القادمة

فيما سيتم ترقية الأساتذة الذين يملكون شرط الأقدمية :
زيادات في الأجور لآلاف الأساتذة في الأيام القادمة

eldjazair 18 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 46 زيارة

سيستفيد ألاف الأساتذة من ترقيات وزيادات في الأجور خلال الأيام القادمة وهذا بعد أن أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تعليمة لمديري التربية الولائيين بتحيين معلومات الأساتذة المعنيين بالترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) لسنة 2018.

وفي تعليمة لها، أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية الولائيين بتحيين معلومات الأساتذة المعنيين بالترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) لسنة 2018.
وحسب ذات التعليمة فإن الأمر يتعلق بالأساتذة الذين يملكون أقدمية عشر سنوات فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2017، للترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل، والأساتذة الذين يملكون أقدمية تتراوح بين خمس وعشر سنوات تحتسب إلى غاية 30 نوفمبر 2018 للترقية عبر الامتحان مهني. ودعت وزارة التربية مسؤوليها المحليين إلى تحري الدقة اللازمة عند إعداد الإحصائيات المطلوبة وينتظر أن يستفيد المعنيون بعد الترقية من زيادات في الأجور التي كان ينتظرها الألاف من الأساتذة.
رزاقي.جميلة

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