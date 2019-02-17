زواربع رملية بادرار، بشار وتندوف

حذرت خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب زوابع رملية قوية في 3 ولايات جنوبية.
وحسب خريطة اليقظة للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي أدرار، بشار، تندوف، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.
Razika kherkhache 17 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 67 زيارة
17 فبراير 2019
17 فبراير 2019
حذرت خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب زوابع رملية قوية في 3 ولايات جنوبية.
وحسب خريطة اليقظة للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي أدرار، بشار، تندوف، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.
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