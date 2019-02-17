زواربع رملية بادرار، بشار وتندوف

حذرت خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب زوابع رملية قوية في 3 ولايات جنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي أدرار، بشار، تندوف، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.