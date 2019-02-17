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زواربع رملية بادرار، بشار وتندوف

Razika kherkhache 17 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 67 زيارة

حذرت خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب زوابع رملية قوية في 3 ولايات جنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي أدرار، بشار، تندوف، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.

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