فتح السيناتورالمقال من صفوف حزب الأفالان عبد الوهاب بن زعيم النار على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني و الذي قال إنه لا يزال يواصل ممارسته الإقصائية و التي انتقلت هذه المرة من الحزب لأروقة البرلمان بتجنيده لنواب الحزب إلى جانب نواب الكتل الأخرى للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة المنتخب بطريقة شرعية حتى مع مقولته ” لي داراني هو ينحيني ” و قال :” الأفالان منذ زمن وهو يتخبط في أزمات وصراعات داخلية لا حدود لها سببها الممارسات و السياسات الإقصائية والإرتجالية والإنفراد بالقرارات وغياب لغة الحوار و الإستشارة والتي أوصلت الحزب لمفترق طرق” و تابع في السياق ذاته :” نواب البرلمان يتحدثون عن سحب الثقة من رئيس البرلمان السعيد بوحجة هل فيه سند قانوني لذلك و يعطي الشرعية لهذه التوقيعات التي جمعت مع العلم أن النظام الداخلي في مادته العاشرة ينص على حالات شغور المنصب وواضحة وضوح الشمس ” و أردف في السياق ذاته:” نحن حاولنا سحب الثقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و في الحزب أمر قانوني هذا لكن هذا الأخير رد بالقول إن زمن التوقيعات لإسقاط الأمين العام قد ولت و أنا أرد عليه اليوم أن زمن التوقيعات الذي يقومون بيه أيضا قد ولى “.

زينب بن عزوز