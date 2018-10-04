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“زمن التوقيعات لسحب الثقة” ولى يا ولد عباس

السيناتور المقال من صفوف الحزب، عبد الوهاب بن زعيم::
“زمن التوقيعات لسحب الثقة” ولى يا ولد عباس

eldjazair 3 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 40 زيارة

فتح السيناتورالمقال من صفوف حزب الأفالان عبد الوهاب بن زعيم النار على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني و الذي قال إنه لا يزال يواصل ممارسته الإقصائية و التي انتقلت هذه المرة من الحزب لأروقة البرلمان بتجنيده لنواب الحزب إلى جانب نواب الكتل الأخرى للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة المنتخب بطريقة شرعية حتى مع مقولته ” لي داراني هو ينحيني ” و قال :” الأفالان منذ زمن وهو يتخبط في أزمات وصراعات داخلية لا حدود لها سببها الممارسات و السياسات الإقصائية والإرتجالية والإنفراد بالقرارات وغياب لغة الحوار و الإستشارة والتي أوصلت الحزب لمفترق طرق” و تابع في السياق ذاته :” نواب البرلمان يتحدثون عن سحب الثقة من رئيس البرلمان السعيد بوحجة هل فيه سند قانوني لذلك و يعطي الشرعية لهذه التوقيعات التي جمعت مع العلم أن النظام الداخلي في مادته العاشرة ينص على حالات شغور المنصب وواضحة وضوح الشمس ” و أردف في السياق ذاته:” نحن حاولنا سحب الثقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و في الحزب أمر قانوني هذا لكن هذا الأخير رد بالقول إن زمن التوقيعات لإسقاط الأمين العام قد ولت و أنا أرد عليه اليوم أن زمن التوقيعات الذي يقومون بيه أيضا قد ولى “.
زينب بن عزوز

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