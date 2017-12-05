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“زمن التوبة انقضى”

وزير فرنسي سابق: :
“زمن التوبة انقضى”

eldjazair 5 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 16 زيارة

قال الوزير الفرنسي الأسبق، والعضو بالبرلمان الأوروبي، بريس أورتيفو، إنه لا يحق الآن المطالبة باعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية بالجزائر، وإعتبر الوزير الفرنسي في تصريح إعلامي، تناقلته العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن “زمن التوبة عن الجرائم الإستعمارية قد مضى”. وجاءت هذه التصريحات عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر والتي من المرتقب أن تتم اليوم.
وبالمقابل كان قد صرح أول أمس وزير المجاهدين، الطيب زيتوني،والذي قال “إن المطالبة بالإعتراف والإعتذار هو حق الجزائر والشعوب المستعمرة، أقرته هيئة الأمم المتحدة وأن المطالبة به ليس توسل، مؤكدا أن الجزائر ليس لها صديق ولا عدو وإنما لها مصالح تدافع عنها.”وأكد أن ملف الذاكرة سيبقى عائقا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا مشيرا إلى أن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الاعتراف وتعويض الشعب الجزائري عما جرى طيلة الـ 132 سنة من الإستعمار.
رزاقي.جميلة

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