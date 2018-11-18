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زمالي يُشرف على تنصيب المدير الجديد للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

دعا إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل الإصلاح:
زمالي يُشرف على تنصيب المدير الجديد للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

Yacine Soudani 18 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 33 زيارة

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب المدير الجديد للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدراء العامين لهيئات الضمان الاجتماعي، مؤكدا على أن هذا التغيير يهدف إلى إعطاء نفس جديد للمدرسة و مواصلة الجهود الرامية للوصول بالمدرسة إلى الامتياز والمساهمة في مسعى الإصلاح النوعي لمنظومة الضمان الاجتماعي

ودعا زمالي، المدير العام الجديد وكافة الإطارات إلى التعاون مع مجلس الإدارة ومسؤولي هيئات الضمان الاجتماعي، لتحقيق الأهداف المرسومةلاسيما منها تعزيز التكوين المتواصل لفائدة إطارات صناديق الضمان الاجتماعي

و إدراج التعليم باللغات الأجنبية، والعمل على تطوير و عصرنة برامج التكوين والتعليم. كما شدد على ضرورة تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن

ياسين.س

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