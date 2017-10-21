

أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الإعداد لقانون عمل جديد إلى اعتماد نص ” فريد وحديث” مشيرا في هذا السياق الى أن الوثيقة تمت صياغتها ” بروح من التشاور”.

وصرح زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول’ قانون العمل وقابلية التشغيل’ قائلا ” الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد وحديث من شأنه السماح للمستخدم والعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم”.

وأضاف الوزير أنه تم التطرق أيضا إلى إدراج “تعديلات جوهرية “والتي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو إضافة “أحكام جديدة” موجهة لإثراء الإجراء بغية إرساء “سلم اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي ومالي متغير باستمرار والمولد لأوضاع معقدة جدة”.

وأشار زمالي بهذه المناسبة إلى أن الأمر يتعلق من خلال هذا النص ” بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر” مضيفا بأن “أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لاسيما عمالة الأطفال والمساومة والأجراء ذوي الاعاقة والتحرش الجنسي وكذا عقد المناولة”.

ق.و