قال إنه سيتم منح اعتماد لـ"الأفسيو" قريبا: زمالي يدعو إلى ترقية الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إنه سيتم منح اعتماد لمنتدى رؤساء المؤسسات لتكون أول نقابة لأرباب العمل في الجزائر قريبا، وأكد أن تعزيز النمو الاقتصادي المورد للثورة والرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الاجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.

وكشف زمالي، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمعية الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، بقصر المعارض في العاصمة، و التي أعيد خلالها انتخاب علي حداد لعهدة ثانية على رأس الأفسيو، عن لقاء سيجمعه مع مسؤولي المنتدى، الأسبوع المقبل، لإنهاء العمل واستكمال النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب الاعتماد، حيث قال: سيكون لدى الأفسيو الاعتماد في أقرب وقت.

وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن تعزيز النمو الاقتصادي المورد للثورة والرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الاجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين

و قال الوزير، أن حصة اشتراكات منتدى رؤساء المؤسسات، لدى صناديق الضمان الاجتماعي بلغت بـ 138 مليار دينار، وحسب زمالي، فقد أبدى المنتدى، إرادة سياسية من أجل ترقية الحوار بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.

رزيقة.خ