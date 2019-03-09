أكد أن 14 مليون مؤمَّن في الجزائر: زمالي: “نظام بطاقة الشفاء لا يوجد في كثير من الدول”

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بان بطاقة الشفاء والتي أحدثت ثورة منذ دخولها الخدمة سنة 2007 في مجال التأمينات الاجتماعية لا توجد حاليا في دول كثيرة في العالم”

وقال زمالي على هامش تدشينه لمركز للدفع تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ببلدية ماسرة في اطار زيارته التفقدية الى ولاية مستغانم, أن “هدفنا في السنوات المقبلة هو تغطية كل سكان الجزائر بنظام بطاقة الشفاء “حتى لا يبقى أي مواطن جزائري غير مؤمن اجتماعيا” مشيرا أن مصالحه تعمل على تأمين باقي المواطنين غير المؤمّنين من خلال منحهم بطاقة الشفاء.

وأكد الوزير أن هنالك إنجازات كبيرة أنجزتها منظومة الضمان الإجتماعي خاصة بطاقة الشفاء والتي دخلت حيز الاستعمال في 2007.

خاصة وأنه حاليا هناك دول كثيرة في العالم ليس لديهم نظام بطاقة الشفاء، وفي الجزائر لدينا 14 مليون بطاقة شفاء تغطي 39 مليون جزائري.

وفي سياق آخر أكد زمالي أن مصالح الوزارة بالتنسيق مع الضمان الإجتماعي تقوم باجتماعات دورية للإصغاء إلى أصحاب المشاريع.مشيرا إلى أن مؤسسات “الكناك” و”لونساج” تشرح دائما مع المسؤولين المحليين للشباب طريقة تطبيق نسبة 20 بالمائة.

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