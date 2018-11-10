كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه تم تنصيب 269993 طالب عمل في إطار التنصيب الكلاسيكي، بين جانفي إلى سبتمبر 2018، وأنه من بين 20950 شاب طالب شغل، تم تنصيب 11065 عن طريق الهيئات الخاصة المعتمدة.

وأوضح زمالي، خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني السنوي للمدراء الولائيين للتشغيل أن 9843 طالب عمل رفض عروض الشغل 83 بالمائة رجال، و16 بالمائة جامعيين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر المنشأ الرئيسي لمناصب الشغل.

وأضاف المسؤول الأول للقطاع أنه تم إدماج 37920 شاب خلال الأشهر الأولى لعام 2018 في مناصب عملهم من بينهم 55 بالمائة نساء.

وأفاد الوزير أن الميزانية المخصصة لاستحداث مناصب الشغل بلغت 735 مليار دينار، إلى نهاية سبتمبر 2018.

من جهة أخرى أكدا الوزير أن مسألة التشغيل ومحاربة البطالة مدرجة في صميم سياسية التنموية وتعد إحدى أولويات برنامج الحكومة، من خلال الإبقاء على أجهزة التشغيل وتدعيمها سواء تعلق الأمر بالشغل المأجور أو بدعم إحداث النشاطات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل أكثر فأكثر، وذلك من خلال اتخاذ تدابير من شأنها تحسين مناخ الأعمال وانتهاج مسعى يرمي أساسا إلى تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.

أما بخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني، أكد زمالي أن هذا الجهاز مكن من الاستجابة للطلب الهــام الوارد من طالبي العمل المبتدئين الذي يعتبرون الفئة الأكثر صعوبة للإدماج في سوق العمل، للمرة الأولى، بسبب عامل الخبرة المهنية الذي يشترطه المستخدمون.

فلة-سلطاني