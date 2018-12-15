السبت , ديسمبر 15 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / زمالي: اعتماد الافسيو كاول نقابة لارباب العمل قريبا

زمالي: اعتماد الافسيو كاول نقابة لارباب العمل قريبا

Razika kherkhache 15 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 103 زيارة

 قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، اليوم،  ان سيتم منح  إعتماد لمنتدى رؤساء المؤسسات لتكون أول نقابة لأرباب العمل في الجزائر.وكشف خلال جلسة افتتاحية لأشغال الجمعية الإنتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، بقصر المعارض في العاصمة، عن لقاء سيجعه مع مسؤولي الأفسيو لإنهاء العمل واستكمال النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب الإعتماد، قائلا: “إن شاء الله يكون لديكم الإعتماد في أقرب وقت”.

وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بأن تعزيز النمو الإقتصادي المورد للثورة والرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الإجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الإجتماعيين

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

تحليل مخبرية تثبت احتواء مسحوق عصير ،اميلا” على مادة حكولية

أثبتت التحاليل التي قام بها المخبر العلمي  للشرطة بالشاطناف، احتواء مسحوق عصير العلامة” أميلا”، على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super