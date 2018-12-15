زمالي: اعتماد الافسيو كاول نقابة لارباب العمل قريبا

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، اليوم، ان سيتم منح إعتماد لمنتدى رؤساء المؤسسات لتكون أول نقابة لأرباب العمل في الجزائر.وكشف خلال جلسة افتتاحية لأشغال الجمعية الإنتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، بقصر المعارض في العاصمة، عن لقاء سيجعه مع مسؤولي الأفسيو لإنهاء العمل واستكمال النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب الإعتماد، قائلا: “إن شاء الله يكون لديكم الإعتماد في أقرب وقت”.

وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بأن تعزيز النمو الإقتصادي المورد للثورة والرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الإجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الإجتماعيين