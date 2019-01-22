زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب أندونيسيا

ضرب زلزالا شدته 6.6 درجات جنوبي بلدة رابا قبالة جزيرة سامباوا بأندونيسيا، ولحد الأن لم يصدر تحذيرا من موجات مد ولا أضرار مادية أو بشرية.

وحدد الزلزال على بعد حوالي 230 كلم شرق سامباوا وعلى عمق 36 كلم .