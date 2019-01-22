زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب أندونيسيا

ضرب زلزالا شدته 6.6 درجات جنوبي بلدة رابا قبالة جزيرة سامباوا بأندونيسيا، ولحد الأن لم يصدر تحذيرا من موجات مد ولا أضرار مادية أو بشرية.
وحدد الزلزال على بعد حوالي 230 كلم شرق سامباوا وعلى عمق 36 كلم .
Razika kherkhache 22 يناير 2019 الحدث, العالم اضف تعليق 63 زيارة
22 يناير 2019
22 يناير 2019
22 يناير 2019
ضرب زلزالا شدته 6.6 درجات جنوبي بلدة رابا قبالة جزيرة سامباوا بأندونيسيا، ولحد الأن لم يصدر تحذيرا من موجات مد ولا أضرار مادية أو بشرية.
وحدد الزلزال على بعد حوالي 230 كلم شرق سامباوا وعلى عمق 36 كلم .
يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الثلاثاء بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد …
Watch Dragon ball super