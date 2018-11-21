كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، أن نسبة تقدم أشغال إنجاز خط السكة الحديدية الذي يربط مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية نحو 98 بالمائة.

و حسب التوضيحات التي قدمت للوزير من طرف مسؤولي المشروع أول أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش زيارته التفقدية التي قادته الى موقع المشروع فإن خط السكة الجديد يمتد من محطة باب الزوار إلى مطار الجزائر الدولي على مسار يمتدّ على مسافة 2.8 كلم، ستكون مسافة كلم منها ممتدة عبر نفق يتم إنجازه تحت المحول الجنوبي على الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء و بن عكنون.

و سيدخل هذا الخط الجديد حيز الخدمة تزامنا مع افتتاح المطار الدولي الجديد وبخصوص طاقة النقل المتوقعة لهذا الخط الجديد ، أوضح مسؤولو الوكالة الوطنية لدراسة و متابعة استثمارات قطاع النقل بالسكك الحديدية (أنسريف) ، أنه سيتم برمجة انطلاق القطارات كل 30 دقيقة، لنقل ما بين 18 ألف و 20 ألف مسافرا يوميا.

عمر ح