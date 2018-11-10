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 زعلان: 700 مليار سنتيم للتكفل بالطرق المهترئة بالجنوب

خاصة ولاية تمنراست:
 زعلان: 700 مليار سنتيم للتكفل بالطرق المهترئة بالجنوب

idir demiche 9 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 53 زيارة

أكد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان رصد 700 مليار سنتيم للتكفل بالطرق المهترئة على مستوى الجنوب خاصة بولاية تمنراست.

وقال زعلان، خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ، بوجود الكثير من الأجزاء غير المكتملة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، مشيرا أن لذلك أسباب موضوعية.

وأضاف الوزير، أنه تم خلال الشهر المنصرم تصنيف 27 مقطع من مقاطع الطرق كولائي، منها من كانت وطنية حسب مرسوم تنفيذي، وقد مست العملية 14 ولاية هي: البيض، أدرار، النعامة، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، الجلفة، تيارت، عين تيموشنت،تيسمسيلت، الواد، سوق أهراس، معسكر وبسكرة.

ف-س

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