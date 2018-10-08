كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أن التكلفة الإجمالية لانجاز منافذ جامع الجزائر والمقدرة ب 10 منافذ إلى جانب الأشغال العمومية الملحقة بها قد بلغت 6 مليار دج.

و أوضح زعلان على هامش زيارة التفقد التي قام بها إلى الجامع رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووالي العاصمة عبد القادر زوخ- أن هذه المنافذ “تعد جد ضرورية لتسيير التدفقات بعد افتتاح المسجد وامتلاءه بالمصلين والزوار”. وأضاف زعلان أنه تم انجاز 10 منافذ إلى جانب 3 أنفاق تحت أرضية و3 جدران سندي إلى جانب إنجاز حزام دائري حول المسجد يساعد على وصول المصلين والزوار وغيرهم سواء بالنسبة للمركبات أو المشاة.

وحسب ما ذكره زعلان لوأج، تم حاليا الانتهاء من انجاز 5 منافذ، فيما تعرف الأشغال في المنافذ الخمسة(5) المتبقية مراحل متقدمة جدا من الانجاز، بحيث ستكون جاهزة مع افتتاح المسجد أمام العامة، و تابع قائلا:”عمل بمثل هذه الضخامة يتطلب توفير منافذ لتوافد الزوار توفر لهم كل شروط الأمن في المداخل والخارج إلى جانب خدمات مريحة تشجع على الإقبال على هذا المعلم”.

و تطلب انجاز هذه المنافذ القيام بعمليات نزع الملكية وتحويل خطوط الكهرباء والماء والغاز ومختلف العوائق الأخرى. و حسب زعلان، سيترك هذا المعلم بمرافقه المحيطة الأثر الايجابي لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، و لم تقتصر عمليات الانجاز- وفق زعلان على المرافق داخل المسجد فقط و إنما على العناصر المحيطة به أيضا و الفضاءات المجاورة له حتى يكون في أحسن حلة من حيث التنظيم.

عمر ح