هدد أمس وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الموطنين الذين قاموا برشق ومحاولة تكسير زجاج القطارات، حيث قال زعلان أن مصالحه قد أحصت الأماكن التي تحدث فيها هذه التصرفات وتم تكليف بمتابعة المعنيين.

وقال زعلان على هامش إعطائه أمس بمحطة القطار لمشرية بولاية النعامة إشارة دخول حيز الاستغلال لقطار “كوراديا” السريع على مستوى خط بشار-وهران مرورا بولايتي النعامة وسيدي بلعباس، أن “هناك نشاط تحسيسي للحد من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة وقد تم إحصاء كافة النقاط التي تعرف هذه التصرفات وعمل مصالح الأمن متواصل لردع من يعتدي على هذه الممتلكات كما أن دور المجتمع المدني والإعلام مهم لتكثيف التحسيس على مستوى هذه الأماكن والتوجه نحو شريحة الأطفال خصوصا لتوعيتهم في هذا الجانب”.

وفي السياق، أبرز زعلان الذي تنقل على متن قطار ” كوراديا” بين محطتي مشرية والنعامة (30 كلم) بأنه مع نهاية سنة 2018 ستستلم كافة قطارات كوراديا التي تم إقتناؤها في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وهي توضع حاليا في الخدمة تباعا على طول و إمتداد الشبكة الكبيرة لخطوط السكة الحديدية وسرعة هذا القطار تبلغ 200 كلم/سا. كما شدد زعلان على مواصلة وزارة النقل ربط الكثير من المناطق الأخرى وخاصة الحدودية في أقصى شرق البلاد بقطار “كوراديا ” لتكملة تغطية كافة خطوط السكة الحديدية التي أنجزت والتي تقارب 4.000 كلم وستتوسع هذه الخطوط لتصل إلى 6.300 كلم بإستلام كافة ورشات المشاريع في طور الإنجاز”.

وأضاف أن “إستغلال الخطوط عن طريق هذه القطارات السريعة يتطلب أيضا التخلي وإزالة الممرات المحروسة وبالمقابل يجري حاليا إعادة تأهيل وإنجاز عشرات الممرات العلوية على مستوى مختلف خطوط السكة الحديدية للتقليص من فترات توقف القطار وبالتالي ضمان رحلات سريعة وفي أقل وقت ممكن”.

عمر ح