أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، عن تاريخ تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين، والذي سيكون في بداية سنة 2019.

وقال زعلان على هامش إشرافه على مستوى ساحة الشهداء بالعاصمة على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية التحسيسية حول “مخاطر العبور على الممرات السطحية” (بخطوط السكك الحديدية ) أن الأشغال توجد حاليا في مرحلة إنجاز التجارب للأنظمة التقنية والمعلوماتية كنظام مراقبة الأمتعة وتسجيل المسافرين والمصاعد وهذا لتفادي أي خلل عند استغلال هذه المحطة.

من جهة أخرى كشف زعلان عن رفع التجميد على العديد من المشاريع المتعلقة بالطرقات والهادفة إلى فك العزلة عن الجنوب الكبير على غرار المشروع المتعلق بالطريق الوطني رقم 1 الذي يمتد إلى غاية الجنوب الكبير لفك العزلة عن تمنراست و عين قزام و تمياوين و تينزاوتين”.

وأضاف نفس المتحدث أن “هناك مشاريع أخرى متعلقة بعمليات إعادة الاعتبار لبعض الطرقات رفع كذلك عنها التجميد ويتعلق الأمر بكل من طريق رقان وبرج باجي مختار والطريق الوطني رقم 48 في ولاية الوادي والطريق الوطني رقم 16 ما بين ذرعان وقالمة وحدود ولاية سوق اهراس علاوة على عدة طرق وطنية أخرى (دون ذكرها)”، على حد تعبيره.

فلة-س