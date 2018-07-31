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زعلان يطالب باحترام مواعيد تسليم المطار الجديد

في اجتماع عقده أمس بمقر الوزارة :
زعلان يطالب باحترام مواعيد تسليم المطار الجديد

eldjazair 30 يوليو 2018 الاقتصاد اضف تعليق 190 زيارة

شدد أمس، وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان على احترام الآجال المحددة لتسليم المطار الجديد، حيث طالب الوزير خلال زيارته التفقدية بضرورة تسريع الأشغال وتسليم المشروع كاملا في آجاله المحددة والذي من المرتقب دخوله الخدمة بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير.
وترأس أمس، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بمقر الوزارة، اجتماعا خُصص لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار هواري بومدين على مسافة 2.8 كم من محطة باب الزوار إلى غاية المطار، والذي يحتوي على نفق أرضي بطول 1.4 كم ومحطة أرضية ذات طابقين.
وبحسب بيان للوزارة فإن هذا الاجتماع يأتي تتمة للزيارة تفقدية التي قام السيد الوزير يوم السبت الفارط ﻷشغال إنجاز مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي ولكل المشاريع المرافق له على غرار خط السكة الحديدية، المدرج الرئيسي للهبوط، برج المراقبة والفندق الجديد للمطار”.
ويبدو أن الوزير زعلان يريد من خلال زياراته التفقدية المكثفة نحو مشرع توسعة مطار هواري بومدين والاجتماعات التي تنعقد خصيصا حول هذا المشروع تسريع الأشغال وتسليم المشروع كاملا في آجاله المحددة والذي من المرتقب دخوله الخدمة بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير.
عمر ح

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