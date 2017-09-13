أشاد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بولاية الجلفة بكفاءة المؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريع السكة الحديدية والتحكم في الأنفاق.

وذكر الوزير على هامش تفقده لمشاريع قطاعه بولاية الجلفة لاسيما منها التي تتعلق بإنجاز خطوط السكة الحديدية أن “المؤسسات الوطنية المسند لها هذه المشاريع وغيرها في ولايات الوطن أبانت كفاءة عالية وتحكما أيضا في حفر الأنفاق بسواعد جزائرية محضة من مهندسين وتقنيين من خريجي جامعاتنا.”

وأوضح أن الاعتماد على الطاقات الوطنية رفع من قدراتها وهي المؤسسات الحاضرة في كبرى المشاريع كما هو الحال في حفر الأنفاق وتوسعة ميترو الجزائر العاصمة المسند لشركة كوسيدار.

وأبرز زعلان أن مشاريع السكة الحديدية التي تندرج ضمن الرؤية الإستراتجية لرئيس الجمهورية كمحرك للتنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين تم الاعتماد من أجل تجسيدها على الطاقات الوطنية كما وفر لها وسائل إنجاز محلية كالعوارض الخرسانية التي كانت في وقت سابق تستورد من خارج البلاد واليوم تنتج في 5 مصانع لمؤسسة عمومية كبرى.”

وذكر زعلان بالخطوط الجديدة الجاري إنجازها والتي ستتدعم بها الشبكة الوطنية منها خط تيارت-غليزان وخط تقرت-حاسي مسعود و خط عنابة-رمضان جمال بسكيكدة وخط سطيف-القرزي بقسنطينة.

واعتبر وزير الأشغال العمومية و النقل أن أهمية خطوط السكة الحديدية — التي تأتي كدعامة للتنمية — تكمن في تنويع وسائل النقل من جهة و التخفيف عن الطرق والحفاظ عليها من الاهتراءات من جهة أخرىي مبرزا أن الدولة تقوم سنويا بصيانة 1000 كلم من شبكة الطرق الوطنية التي تناهز إجمالا 30 ألف كلم “وهو ما يشكل في حد ذاته كلفة مالية كبيرة للدولة”.

ق.و