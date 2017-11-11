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زعلان يستقبل سفيرة جمهورية النمسا بالجزائر

eldjazair 10 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 36 زيارة

استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان يوم الخميس سفيرة جمهورية النمسا بالجزائر فرانزيسكا هونزويتر و ذلك في اطار مشاورات التعاون الجزائري النمساوي.
وقد تمحورت المحادثات حول “مجالات التعاون و الشراكة بين الجزائر و النمسا وسبل تطويرها “.
و قد استعرض الطرفان خلال ذات اللقاء العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما ارتبط منها بقطاعي النقل الجوي و السكك الحديدية.
و حسب ذات المصدر فان هذه المجالات ما تزال محل متابعة متواصلة بين الطرفين.
كما أشاد الوزير و السفيرة بمستوى “العلاقات الجيدة” التي تربط البلدين, حسب بيان الوزارة.
ق.و

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