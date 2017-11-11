زعلان يستقبل سفيرة جمهورية النمسا بالجزائر

استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان يوم الخميس سفيرة جمهورية النمسا بالجزائر فرانزيسكا هونزويتر و ذلك في اطار مشاورات التعاون الجزائري النمساوي.

وقد تمحورت المحادثات حول “مجالات التعاون و الشراكة بين الجزائر و النمسا وسبل تطويرها “.

و قد استعرض الطرفان خلال ذات اللقاء العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما ارتبط منها بقطاعي النقل الجوي و السكك الحديدية.

و حسب ذات المصدر فان هذه المجالات ما تزال محل متابعة متواصلة بين الطرفين.

كما أشاد الوزير و السفيرة بمستوى “العلاقات الجيدة” التي تربط البلدين, حسب بيان الوزارة.

ق.و