قال وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، أنه سيتم قريبا إبرام عقد شراكة مع شركة نفطال من أجل تجهيز سيارات الأجرة بجهاز السير غاز لنقص التكاليف عنها.

وفي هذا السياق أوضح النائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من اجل العدالة، النهضة والبناء في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن وزير النقل عبد الغاني زعلان قد وعد بالتكفل الانشغال الذي طرحه سائقي سيارات الأجرة، مؤكدا أنه كان جد متفهما للأمر ووعد بحل هذه الإشكالية مع شركة نفطال، إذ سيتم إبرام عقد معها من أجل تجهيز السيارات بجهاز السير غاز وتتكفل الوزارة بالدعم التي وعدت به الحكومة من قبل، مبرزا أن الوزير أكد أن العملية ستجسد في الواقع وفي أقرب الآجال حفاظا على الثقة التي يجب أن تكون بين هؤلاء المهنيين والوزارة التابعين لها.

وجاء رد وزير النقل حسب بن خلاف بعد السؤال الذي وجهه له في الاجتماع الأخير في إطار لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الوعد الذي تقدمت به الحكومة عن طريق وزرائها للنقل والطاقة السابقين فيما يخص تقديم دعم من طرف الدولة للمهنيين من أصحاب سيارات الأجرة من أجل اقتناء تجهيزات السير غاز وهذا بعدما ارتفع سعر البنزين والمازوت لتخفيف العبء على أصحاب سيارات الأجرة ومن ثم على المواطنين للحفاظ على أسعار الخدمات في إطار المعقول .

للإشارة، فقد دفع الارتفاع الأخير في أسعار الوقود المقرر في قانون المالية للسنة الجارية بالكثير من أصحاب السيارات إلى استعمال مادة سيرغاز، وهذا عن طريق تركيب الخزانات الخاصة بهذا النوع من الوقود، حيث إن بعض محطات نفطال التي شرعت في تركيب الخزانات قد سجلت إقبالا معتبرا على هذه الطريقة الجديدة التي لجأ إليها أصحاب سيارات الأجرة والسياحية نظرا لانخفاض هذه المادة الطاقوية مقارنة بنظيراتها الأخريات

هذا وكان سائقو الأجرة خلال اللقاء الأخير الذي نظموه في مقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين قد رفعوا عدة انشغالات للوزارة الوصية من اجل نتحهم الأولية في تحويل سياراتهم إلى “سيرغاز” .

رزيقة.خ