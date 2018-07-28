دعا وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، نقابة تقنيي الصيانة لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية إلى المزيد من التعقل، مؤكدا أن كل أبواب الحوار مفتوحة معها . و قال زعلان، على هامش زيارة عمل للعديد من مشاريع القطاع بالعاصمة، أول أمس، انه فيما تعلق بدعوة نقابة تقنيي الصيانة للجوية الجزائرية إلى إضراب مفتوح بدءا من 31 من جويلية الجاري بغرض تحقيق مطالب مهنية، أن “كل أبواب الحوار مفتوحة مع ممثلي العمال”، و أضاف أن دائرته الوزارية تعمل و تدعو إلى الحوار المتواصل لتقريب وجهات النظر مع المتعاملين بغرض الحفاظ على توازنات المؤسسة، مؤكدا أن “العمل في مجال النقل الجوي لا يمثل هامش ربح كبير و معرض في أي وقت لاهتزازات غير متوقعة”.

و أوضح زعلان انه و لتفادي مثل هذه الاهتزازات- و التي تزيد من خلال الحركات الاحتجاجية- لا زالت المفاوضات لحد الساعة جارية مع ممثلي العمالي مؤكدا أن “وطنية ” هؤلاء وحسهم المهني، سيكون بمثابة الضمان لسير الرحلات الجوية- لاسيما المتوجهة نحو البقاع المقدسة و التي كانت أولها الأربعاء الماضي- تستمر في ظروف جيدة. وقال الوزير أن إدارة الخطوط الجوية الجزائرية- و التي كانت تقوم كل سنة بتأجير 3 طائرات لضمان رحلات موسم الحج و عودة المغتربين إلى الجزائر في فصل الصيف- لم تقم هذه السنة بتأجير أية طائرة إضافية، و ذلك بعد مشاورات مع عمالها، حيث تقرر العمل بالأسطول الحالي لمواجهة الطلب الموجود و الاعتماد على الإمكانيات المتوفرة حاليا . و أضاف زعلان أن الموسم و هو في ذروته يسير حاليا بشكل جيدي مجددا في نفس الوقت دعوته لعمال المؤسسة من اجل التعقل لتفادي أي خسارة قد تتعرض لها الجوية الجزائرية، وهي خسارة للمواطن و للبلاد في نفس الوقت.

رزيقة.خ