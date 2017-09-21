

أوفد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، للتحقيق في ضياع أمتعة المسافرين ومحاولة المساس بها، وهو المشكل الذي تحدث عنه النائب عن الجالية نور الدين بالمداح في مداخلته يوم 16 سبتمبر الجاري أمام الوزير الأول.

وقال بيان الوزارة، أن اللجنة ستعاين ، عمل مكتب استقبال الشكاوى والتأكد من مدى تكفل المصالح المعنية بشكاوى المسافرين ، بخصوص ضياع الأمتعة أو محاولة المساس بها، حيث كلف الوزير لجان التفتيش بإحصاء كل التجاوزات المحتمل تسجيلها، المتابعة الفعلية للنتائج، نقلا عن البيان،كما أضاف المصدر ذاته، أن هذه العملية تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وإضفاء الشفافية في تسيير مختلف الخدمات بالمطارات، فيما سيتم تعميم هذا الإجراء على كافة المطارات قريبا.

ومن جهته كشف، النائب عن الجالية الجزائرية ممثل للجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، أن وزير النقل زعلان استجاب للانشغال الذي طرحه خلال مداخلته الأخيرة، والمتعلق بشكاوى حول ضياع أمتعة المسافرين، حيث أوفد ممثل الحكومة لجنة تحقيق في الأمر.

وأوضح، بلمداح، في منشور عبر صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن إيفاد لجنة تحقيق لمطار هواري بومدين هو تفاعل إيجابي من الحكومة مع أول النقاطالتي ذكرتها في مداخلته يوم 16 سبتمبر الجاري أمام الوزير الأول، حينما قال “وصلتني عدة شكاوي عن تأخر و سرقة الأمتعة وفتح الحقائب وسرقة مابداخلها في مطار هواري بومدين ،فتح الطرود البريدية وسرقة ما بداخلها ووضع أوراق وكرتون وغلقها،وأضاف منتخب الجالية، “في إنتظار التفاعلمع النقاط الأخرى التي جاءت في مداخلتي أوجه التحية لمعالي وزير النقل الذي أوفد لجنة تحقيق وزارية لمطار هواري بومدين الدولي”، مطالبا أفرادالجالية في منطقته بإبلاغه فور حصول ما أسماه بـ “المهازل”.

رزاقي جميلة