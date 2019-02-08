زعلان يتفقد سيرورة نشاط الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية

قام وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بزيارة عمل للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية ، بهدف الاطلاع أكثر على قدرات واحتياجات هذه الهيئة ومعرفة ظروف عملها، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وتختص الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، التي تقع تحت وصاية الوزارة، في دراسة ومتابعة أشغال إنجاز مختلف المشاريع سواء طرقات، منشآت فنية مطارية، مينائية والسكة حديدية.” يضيف البيان.

و اثناء هذه زيارة، تفقد زعلان المخابر التقنية، والمعدات والوسائل المستخدمة في عملية الرقابة التقنية للأشغال العمومية، وكذا مركز الشبكة المعلوماتية للهيئة.

كما التقى الوزير بعمال وإطارات هذه الهيئة بحضور شريكها الاجتماعي، حيث حثهم على ” ضرورة مسايرة التطور الحاصل في ميدان الرقابة التقنية للأشغال العمومية.

وباعتبار أن “الجزائر قامت بإنجاز وعصرنة هياكلها القاعدية، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، التي تبلغ حاليا 130 ألف كم من الطرقات و 4.300 كم من السكك الحديدية التي تمتد على طول 6.300 كم بالإضافة إلى توسيع الموانئ والمطارات، فهذا يتطلب بالمقابل عصرنة وتطوير أدوات الرقابة والتسيير حتى نضمن النوعية والديمومة للمشاريع المنجزة ” يؤكد ذات المصدر.

في ختام هذه الزيارة أعطى الوزير تعليمات بضرورة تدعيم مخابر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بالأدوات والوسائل المتطورة التي يحتاج إليها، وألح بالمقابل على ضرورة الاهتمام أكثر بمجال التكوين والبحث التطبيقي باعتبار ان الهيئة التي تقدم خدمة عمومية ، تعد درعا تقنيا وأداة تعتمد عليها السلطات العمومية بصفة عامة والوزارة الوصية بصفة خاصة في الرقابة التقنية للأشغال العمومية.

و اضاف البيان أن هذه الهيئة ” مطالبة بتقديم والبحث عن الحلول للمشاكل التقنية التي نتعرض لها أثناء وبعد إنجاز المشاريع”.

ق. و