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زعلان: “مترو” المطار سيكون جاهزا نهاية 2022

Rafika Maariche 10 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 105 زيارة

قال وزير النقل، عبد الغاني زعلان، اليوم، أن”مترو”المطار، سيكون جاهزا، نهاية 2028

وأضاف الوزير أن الدراسات الخاصة بالتوسعة جارية، وسيتم تجسيدها فور توفر الغلاف المالي

و أن حفر الأنفاق باتجاه المطار،سيكون انطلاقا من محطة مترو الحراش.

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