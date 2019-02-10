زعلان: “مترو” المطار سيكون جاهزا نهاية 2022

قال وزير النقل، عبد الغاني زعلان، اليوم، أن”مترو”المطار، سيكون جاهزا، نهاية 2028

وأضاف الوزير أن الدراسات الخاصة بالتوسعة جارية، وسيتم تجسيدها فور توفر الغلاف المالي

و أن حفر الأنفاق باتجاه المطار،سيكون انطلاقا من محطة مترو الحراش.