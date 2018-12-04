زعلان : طريق سيار بين البليدة والمدية مطلع 2019

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بأن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين شفة (البليدة) والبرواقية (المدية) و المندرج ضمن مشروع الطريق السيار شمال جنوب، سيتم استلامه مع مطلع سنة 2019

وأوضح الوزير على هامش زيارة تفقدية قادته الى ولايتي البليدة و المدية، أنه “سيتم استلام هذا الجزء من الطريق الممتد على مسافة 53 كلم في آجاله المحددة مطلع سنة 2019 ما عدا الجزء المتعلق بالجسر الذي أوكل إنجازه إلى مؤسسة “سابتا” سيتأخر نوعا ما الى غاية شهر مارس أو أفريل نظرا لصعوبة التضاريس به”، مشيرا إلى أنه تم تخصيص تكنولوجيا و مخطط خاص بهذا الجزء و فرق العمل تعمل به ليل نهار لتسليمه في موعده المحدد