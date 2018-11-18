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زعلان: “تم اقتناء 25 سفينة و10 قاطرات بحرية”

خلال إشرافه على استلام القاطرات البحرية بميناء الجزائر:
زعلان: “تم اقتناء 25 سفينة و10 قاطرات بحرية”

eldjazair 18 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 84 زيارة

أشرف أمس وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، على مراسم حفل استلام الحصة الأولى من قاطرات الميناء، التي تضم سبعة قاطرات جديدة من مجموع عشرة مبرمجة لفائدة المؤسسات المينائية، في إطار تعزيز قدرات الأسطول البحري الوطني وسلامة الملاحة البحرية.
وقال الوزير ، خلال إشرافه على استلام القاطرات البحرية بميناء الجزائر،أنه تم اقتناء 25 سفينة منها 18 لشركة “كنان نور” و 7 “لكنان ماد”،كما تم اقتناء 10 قاطرات بحرية .
وأضاف زعلان أنّ مشروع ميناء شرشال سيعطي دفعة قوية لحركة الاقتصاد الوطني و سيساهم في إعطاء ديناميكية قوية للاقتصاد وطني ورفع التجميد عن الشحن البحري عن الخواص .
من جهة أخرى كشف عبد الغني زعلان عن أشغال تهيئة مختلف المؤسسات التكوينية، و تدعيمها بأجهزة محاكاة.
فلة-س

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