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زعلان: بوتفليقة لن يبقى عهدة كاملة وسيقوم بتغيير النظام

أكدا أنه حيّى المسيرات الشعبية وتحضر الشباب:
زعلان: بوتفليقة لن يبقى عهدة كاملة وسيقوم بتغيير النظام

islam kaab 10 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 54 زيارة

أكد عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، أن الرئيس بوتفليقة “حيى المسيرات وحيا تحضر الشباب وأصغى إلى الشارع الذي نادى بالتغيير”.
وقال زعلان، أن المترشح بوتفليقة “وعد بدون مراوغة وبعبارات واضحة لا تحمل أي لبس أنه سيقوم بتغيير النظام وهي الرسالة التي دعا فيها لتغيير النظام وفق ما طالب به الشعب، وأنه لن يبقى في الحكم سوى سنة واحدة بعد انتخابه للعهدة الخامسة.
وذكر زعلان، أن بوتفليقة، استعمل كلمة مباشرة “بعد الانتخابات ستكون ندوة الوطنية يحدّد في تاريخ الانتخابات المسبقة”، وأشار زعلان في هذا السياق إلى أن “الشارع تكلّم عن العهدة الخامسة، وبوتفليقة، لم يستعمل مفردات يصعب فهمها”.
ف-س

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