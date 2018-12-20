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زعلان : الدولة خصصت 25 مليار دج لصيانة الطرقات وملحقاتها سنة 2019

Zineb Ben Azzouz 20 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 144 زيارة

 

خصصت الدولة في إطار قانون المالية 2019 غلافا ماليا قدره 25 مليار دج موجه لصيانة الطرقات والمرافق الملحقة بها، حسبما أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان  اليوم في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس.

وأوضح زعلان في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، السيد بلقاسم قارة، أن الدولة تولي حرصا كبيرا للحفاظ على المنشآت الأساسية للبلاد سيما الطرقات والمنشآت الملحقة بها، من خلال تخصيص قيمة مالية تقدر ب 25 مليار دج موجهة أعمال الصيانة بشبكة الطرقات والمرافق الملحقة بها، أي بمبلغ إضافي يقدر ب 10 مليار دج مقارنة بميزانية سنة 2018.

وحسب السيد زعلان، فإن القطاع أكد خلال أشغال التحكيم التي تمت خلال الاشهر الماضية بوزارة المالية على ضرورة تخصيص غلاف مالي يوجه لأعمال الصيانة والحفاظ على المنشآت.

وتضم الجزائر 129.000 كم من الطرق الوطنية منها 30.000  كم  عبارة عن طرق وطنية، حسب الوزير الذي أكد أن القطاع يعمل على ضمان صيانة ما نسبته 10 في المائة من الطرق سنويا. مما سيحافظ على سلامة المنشآت ويقلص من الصعوبات المالية.

زينب بن عزوز

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