عادت الأمور إلى مجاريها داخل أروقة الرابطة الوطنية المحترفة، ولو بشكل مؤقت، وذلك بعد الاجتماع الذي عرفه مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي إبراهيم، بين رئيس “الفاف” خير الدين زطشي ورئيس الرابطة عبد الكريم مدوار رفقة الخمس أعضاء من المكتب التنفيذي للهيئة، بعد العاصمة التي ضربت أركانها إثر تجميد نشاطهم احتجاجا على طريقة التسيير التي انتهجها مدوار، وهذا من مخلفات تأجيل مباراة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل.

وبعد جدل واسع وانتقادات واسعة للرابطة، قرّر رئيس “الفاف” زطشي احتواء الوضع والاجتماع أول أمخس الخميس، بالأعضاء الخمسة وهم بلقيدوم، أدرار، هرادة، الخالدي ومسعودان، وهم الذين قرروا تجميد عضويتهم احتجاجا على تسيير مدوار و”الانفراد” بالقرارات، قبل أن يتفجّر الوضع بقضية مباراة” سوسطارة” و”الكناري” وما أنتج عنها ضرب صريح لمصداقية الرابطة إثر التراجع في عدة قرارات، وهو ما رفضه الأعضاء المذكورين، قبل أن يتدخّل زطشي ويؤكد على ضرورة تكاثف الجهود من أجل الخروج من الأزمة ومحاولة إصلاح الوضعية في القريب العاجل، خاصة وأنه أكد على أن ثقته الكبيرة في المكتب التنفيذي.

أدرار: “مدوار اعترف بخطئه والأمور عادت إلى مجاريها“

إلى ذلك، كشف عضو المكتب التنفيذي للرابطة أكلي أدرار، في تصريحاته أمس للإذاعة الوطينة، أنه وبعد الاجتماع المنعقد بمقر “الفاف” مع زطشي ومدوار، قدم هذا الأخير اعتذاره عن القرارات الأحادية، وتعهد بأنه سيتخذ قرارات تشاورية، من خلال إشراك جميع أعضاء المكتب مستقبلا، مشيرا إلى أن الأمور الآن عادت إلى مجاريها، وأضاف في هذا الخصوص: “زطشي استمع إلى انشغالاتنا وكل طرف أدلى بدلوه، والآن احتوينا الأزمة وكل شيء عاد إلى مكانه، تحدثنا مع مدوار عن كل شيء، وحول سوء التفاهم الذي حدث مؤخرا، هدأنا الوضع، والمياه عادت إلى مجاريها وكل شيء أصبح عاديا مع مدوار”.

“سيتم تعيين أمين عام للرابطة في غضون أسبوع“

وبخصوص القرارات التي خرج بها المجتمعون، أكد أدرار أن الاتفاق الهام هو تنصيب أمين عام للرابطة، خلال أسبوع من الآن، في خطوة من أجل اقتسام المهام ومحاولة هيكلة تسيير الرابطة، خاصة وأن هذا المنصب ظل شاغرا منذ تعيين مدوار على رأس الهيئة الكروية، حيث تم تكليف العضو البارز مسعودان من أجل تنصيب اللجان، وقال: “بالإضافة إلى إعادة الأمور إلى نصابها، خرجنا من الاجتماع بقرار هام أعتقد أنه جاء في وقته وهو تنصيب أمين عام للرابطة في الأيام القليلة المقبلة، وتم تكليف جمال مسعودان، بتنصيب اللجان حسب القانون”.

وكان خمسة أعضاء من بين الستة الذين يشكلون المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة، قد قرروا تجميد نشاطهم، على هامش الاجتماع الذي انعقد مساء يوم الثلاثاء بمدينة العلمة، وذلك احتجاجا على القرارات المتخذة من قبل عبد الكريم مدوار، خاصة تأجيل مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل دون علم بقية الأعضاء، وفي ذات الشأن سبق لأدرار أن علق قائلا: “لا يتعلق الأمر باستقالة جماعية، نحن لا نزال في مناصبنا ونندد بطريقة تسيير مدوار الذي لا يقحمنا في قراراته، وهذا الأمر ليس مقبولا، لقد أجل مقابلة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل دون علمنا، في الوقت الذي أكد انه لن يؤجل هذه المباراة وسنحاول مع رئيس الفاف إيجاد حل لهذا المشكل”، كما أوضح ذات المتحدث أنه سيتم عقد اجتماع آخر بين أعضاء الرابطة ورئيسها، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة باقي النقاط التي تهم الرابطة.

مدوار يعقد ندوة صحفية غدا

يذكر أن رئيس الرابطة مدوار، سيعقد غدا الأحد ندوة صحفية سيتحدث فيها عن جميع الأمور التي حصلت في الأسبوعين الأخيرين، وخاصة الجدل الواسع الذي سببته قراراته الأخيرة وكذا “الزلزال” الذي ضرب الرابطة على خلفية تصريحات شبيبة القبائل شريف ملال واتهاماته التي ساقها لمدوار وكذا أعضاء الرابطة فضلا عن رؤساء الأندية، كما أنها ستكون المرة الأولى التي سيواجه فيها مدوار رجال الإعلام وهو الذي لم تصدر عنه أية تصريحات بشأن المشاكل الأخيرة التي عصفت بالرابطة.

عادل. ب