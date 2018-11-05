زطشي مصدوم من تصريحات ملال ويتوعده بالمسائلة

عبّر خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن صدمته الكبيرة، من التصريحات التي أدلى بها رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، والاتهامات الخطيرة التي أطلقها هذا الأخير عبر تصريحات تلفزيونية. وعند نزوله صباح اليوم، ضيفا على الإذاعة الثالثة، ضمن برنامج “ضيف التحرير”، أكد زطشي على “أنه يريد أن يعرف جيدا الأسباب التي دفعت ملال إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات”، مشددا على أن رئيس “الكناري” سيتعرض للمسائلة حين يتم استدعائه من طرف اللجان التأديبية للرابطة المحترفة والأخلاقية على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من أجل “تبرير” ما أقدم عليه، كما نوّه رئيس “الفاف” إلى ضرورة تحلي رؤساء الأندية بـ”التعقل وتفادي التصريحات التحريضية، والتي تكون أحيانا لأسباب تافهة جدًا”. يذكر أن خلافا حاد نشب بين رئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار ورئيس الشبيبة شريف ملال، عقب تأخير لقاء الفريق ضد اتحاد الجزائر من اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء.