زرواطي ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتحدثان عن إعادة تدوير وتثمين النفايات

التقت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة زرواطي مع المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة اريك سولهيم- بنيروبي (كينيا)- على هامش الدورة الثالثة للجمعية العامة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

و قد تمحور اللقاء حول دعم البرنامج لاعادة تسيير وتدوير و تثمين النفايات و كذلك ترقية الطاقات المتجدد ة في مجالي الزراعة والاسكان، حسبما علم في بيان للوزارة.

كما دعت الوزيرة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة للمشاركة في المعرض الدولي للبيئة والطاقات المتجددة الذي ستنظمه الوزارة في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 مارس 2018 في الجزائر.

عرف افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة حضور 193 دولة ، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات العلمية.

و من المنتظر أن ينتهي الاجتماع بإعلان سياسي موجه للحكومات والمجتمع الدولي للتظافر في مواجهة التلوث.

زرواطي تشارك منذ الاثنين في أشغال الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ستمتد إلى غاية 6 ديسمبر الجاري تحت شعار “نحو كوكب خال من التلوث”.

وسيتم خلال جلسات أشغال هذه الدورة مناقشة العديد من المقترحات أهمها اقتراح الصين المتعلق بإنشاء مركز التعاون الصيني – الإفريقي و مقره في نيروبي و الذي سيتم تمويله من طرف الدول الأعضاء في جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

كما سيتم مناقشة و بحث اقتراح المجموعة الافريقية المتعلق بالنفايات السامة و الذي يهدف إلى ترقية تسيير النفايات بما فيها البطاريات التي تحتوي على الرصاص و مواد كيميائية أخرى مضرة بالصحة و البيئة.