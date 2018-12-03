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زرواطي تمثل الجزائر في قمة رؤساء الدول للأمم المتحدة

لإعداد نصوص تسمح بالخوض في المناقشات الجوهرية العام المقبل:
زرواطي تمثل الجزائر في قمة رؤساء الدول للأمم المتحدة

islam kaab 2 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 162 زيارة

تشارك اليوم الاثنين وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي، في قمة رؤساء الدول للمؤتمر الرابع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي سيعقد في كاتوفيتشي جمهورية بولندا، ممثلة لشخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
حيث ستعرض الوزيرة ،مساعي الجزائر وجهودها في الحد بحزم من التغيرات المناخية ومخلفاتها السلبية ،كما ستتطرق إلى حرص الجزائر على أن تكون النتائج النهائية للمؤتمر عبارة عن حزمة شاملة عاكسة التوازن بين مصالح ورؤى الأطراف في إتفاق باريس .
وحسب بيان الوزارة، أكدت الوزيرة، فاطمة الزهراء زرواطي ستدعم الوفد الجزائري لنجاح أشغال المؤتمر بغية التوصل إلى إعداد النصوص التي تسمح له بالخوض في المناقشات الجوهرية ابتداء من العام المقبل، و أن الجزائر تبدي استعدادها لمواصلة العمل مع جميع الأطراف للوصول إلى نتائج ترضي الجميع.
رزاقي.جميلة

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