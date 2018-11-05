قدمت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي عرضا مفصلا حول برنامج وميزانية قطاع البيئة والطاقات المتجددة والمدرج في قانون المالية لسنة 2019 حيث كشفت عن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة والتي تنتهي أشغالها في ديسمبر 2018.

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول جلسة عمل ترأسها طورش توفيق، رئيس اللجنة خصصت للاستماع الى فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وتلخصت محاور برنامج الوزارة في سبع محاور أساسية، وتسع مخططات تنفيذية والتي تضمنت أكثر من 2500 مشروع و741 عمل. أما عن إستراتيجية الطاقات المتجددة خارج الشبكة، فقد أفادت الوزيرة أنها تتمحور في أربعة أهداف كبرى اجتماعي، اقتصادي، بيئي والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلي 5 محاور تتمثل في الإطار القانوني والتنظيمي والمعياري، الإطار الاقتصادي والمالي، التكوين وتعزيز القدرات،و تطوير وتحويل التكنولوجيا، ترقية استعمال الطاقات المتجددة من خلال السبل المتاحة،وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، أكدت أنه حمل 11 عملية بقيمة 400.5 مليون دج موزعة على عمليتين على المستوى المركزي ،واحدة جديدة وأخرى لإعادة التقييمن 9 عمليات إعادة تقييم على المستوى غير الممركز، وبخصوص ميزانية القطاع، كشفت بأن ميزانية التسيير قدرت بـ 2.136.204.000دج مقسمة إلى خدمات مركزة بمجموع 807.430.000 دج أي 38 بالمئة.

رزاقي.جميلة