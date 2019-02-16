زرواطي تشارك في الطبعة 30 للصالون الدولي للمنتجات البيولوجية في ألمانيا

تشارك وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني للتنمية

GIZ في الطبعة 30 للصالون الدولي للمنتجات البيولوجية ،في الفترة الممتدة مابين 13الى غاية 17فيفري 2019 ،بمدينة نورنبورغ الالمانية ، كما تدخل هذه المشاركة في إطار تثمين مشروع الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي ودوره الفعال في إدخال أساليب وأدوات الإدارة البيئية في الجزائر وحماية التنوع البيولوجي ، وذلك من خلال استغلال الموارد البيولوجية وتثمينها ، وبفضل هذا المشروع استفادت مجموعة من النساء الريفيات من دوارات تكوينية من أجل إنشاء تعاونيات نسائية لضمان حماية البيئة والتنوع البيولوجي ،والذي تم في ولايتي عنابة(جبل ايدوغ) وولاية الطارف(الحضيرة الوطنية للقالة) كمنطقتين نموذجيتين حيث تم التكوين في مجال استخلاص الزيوت من نبتة الضرو ،ومجال تثمين النباتات الطبية والعطرية ،وكذلك في مجال تربية النحل وتهدف هذه الدورات التكوينية لتشكيل التعاونيات نسائية على غرار تعاونية Green woman للنباتات العطرية والطبية للحضرية الوطنية للنبات التعاونية “عسل ايدوغ” لمنطقة جبل ايدوغ عنابة . وتأتي هذه المشاركة للنساء الريفيات رغبة من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي إعطاء فرصة و دفع اكبر للنساء الريفيات لعرض تجربتهن ومنتوجاتهم على الصعيد الدولي وكذلك الاستفادة من الخبرات الأجنبية،وهذا بعد الحرص الكبير للسيدة الوزيرة على نجاح التعاونيات وفتح ورشات اكبر للتكوين في الجزائر وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني للتنميةGIZ . كما شارك في الصالون مجموعة من المنتجين الجزائريين الفاعلين في مجال المنتجات الطبيعية البيولوجية ، المجمع الجزائري للنباتات الطبية والعطرية والزيوت المستخلصة و biodattes ،biopam ، ويعرف الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية مشاركة 2900 عارض من 95 دولة من مختلف دول العالم وخمسين ألف زائر تجاري .

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