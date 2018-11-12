الإثنين , نوفمبر 12 2018
الرئيسية / الحدث / زرواطي تشارك اليوم في قمة التنوع البيولوجي بمصر

زرواطي تشارك اليوم في قمة التنوع البيولوجي بمصر

Djalila Rezzaki 12 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 57 زيارة

حلت اليوم  وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، رفقة وفد هام من وزارتها إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية،وحسب بيان لوزارة البيئة، فإن  الوزيرة ستشارك من 12 إلى 16 نوفمبر الحالي في القمة الوزارية للتنوع البيولوجي والإجتماع رفيع المستوى، تحت إطار مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي سينعقد بشعار “الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب و الكوكب”

ومن المنتظر حضور 196 دولة وأكثر من خمسة ألاف مشارك من الخبراء والعلماء وممثلي المجتمع المدني

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

انطلاق المؤتمر الدولي حول مستقبل ليبيا بباليرمو بمشاركة الجزائر

انطلق اليوم في باليرمو الايطالية المؤتمر الدولي حول مستقبل ليبيا لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super