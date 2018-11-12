زرواطي تشارك اليوم في قمة التنوع البيولوجي بمصر

حلت اليوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، رفقة وفد هام من وزارتها إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية،وحسب بيان لوزارة البيئة، فإن الوزيرة ستشارك من 12 إلى 16 نوفمبر الحالي في القمة الوزارية للتنوع البيولوجي والإجتماع رفيع المستوى، تحت إطار مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي سينعقد بشعار “الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب و الكوكب”

ومن المنتظر حضور 196 دولة وأكثر من خمسة ألاف مشارك من الخبراء والعلماء وممثلي المجتمع المدني

رزاقي.جميلة