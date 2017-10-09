

كشفت وزير البيئة،فاطمة الزهراء زرواطي، أن نشاط إعادة تدوير وتثمين النفايات أصبح نشاطا اقتصاديا قادرا على توليد قيمة مالية تقدر بـ 38 مليار دج كل سنة ، مبرزة أنه خلق الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمعدل 7 آلاف منصب شغل لفائدة الشباب .

وأوضحت زرواطي ،أمس، في الندوة الصحفية التي نشطتها خلال الصالون الدولي لإسترجاع وتثمين النفايات الصناعية بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة أن “الحكومة لا يمكنها أن تلجأ إلى وضع إجراء يعود بالضرر على المواطنين ،وأكدت أن “قرار الحكومة اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري لن تكون له أية أضرار على البيئة أو المواطنين”

واشارت أن “التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي إعادة تدوير وتثمين النفايات الذي كان في السابق قضية بيئية بحتة مؤكدة انه لا يزال ضعيفا ،وذكرت أن التعاقد مع حوالي 48 شركة أجنبية للقيام بدراسات سيسمح بحسن تسيير مختلف المرافق التابعة لقطاع النفايات في وقت سجلت فيه الوزارة العديد من النقائص المسجلة في القطاع خاصة في مراكز الردم التقني للنفايات”، معبرة عن استياءها حيال تسيير مراكز الردم التقني للنفايات على المستوى الوطني ، قائلة انه كان من المفترض أن تستقبل مراكز الردم ما نسبته 3 بالمائة من النفايات فيما تسترجع النسبة المتبقية، غير أن العكس الذي حصل”.

رزاقي جميلة