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ريم غزالي تنهي من تصوير مشاهد مسلسل “أيام العسل” بين القاهرة ودبي

Sabrina Kerkouba 26 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 82 زيارة


أنهت النجمة الجزائرية ريم غزالي، تصوير المشاهد الخاصة بدورها في المسلسل “أيام العسل”، حيث شارك في هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما العربية، حسب ماتداولته مواقع إعلامية مصرية.

العمل الذي يحتوي على 36 حلقة تم تقسيمها على ثلاثة مراحل، تم تصوير مشاهده ما بين القاهرة ودبي، حيث سيتم عرض 12 حلقة منه في كل موسم علما بان بث أجزاء “أيام العسل” ستكون على شبكة نتفلكس العالمية.

وتدور غالبية أحداث “أيام العسل” داخل احد الفنادق لتبرز الأحداث المشوقة ضمن الحبكة الدرامية بإحداث وعلاقات بين عمال الفندق وزواره في قالب درامي مشوق .

يذكر أن الجهة المنتجة لهذا العمل الفني الكبير وهو إنتاج سعودي إماراتي للشركة العالمية Netflix ، وتم اختيار غزالي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية التي شاركت بها والتي حظيت بمتابعة كبيرة في الجزائر والوطن العربي .

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