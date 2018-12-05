ريال مدريد يعرض الثلاثي إيسكو، بيل و مودريتش للبيع

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية ، عن عرض فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، 3 لاعبين من أعمدة الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، يفكر جدياً في التخلي عن أعمدة النادي الملكي، الثلاثي غاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو ولوكا مودريتش في الصيف.

وأكدت الصحيفة، على أن بيريز نفذ صبره مع إيسكو بعد مشاكله الأخيرة وزيادة وزنه وبالفعل حدد سعره 70 مليون أورو، وبالإضافة إلى الويلزي غاريث بيل الذي كان متوقعاً منه مستوى رائع للغاية بعد رحيل رونالدو ولكن بالعكس أظهر أنه ليس على قدر المسؤولية، وأوضحت أن لوكا مودريتش الذي فاز بالكرة الذهبية سيكون ضمن اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد في الصيف، وذلك بعد تدني مستواه في الفترة الأخيرة ووصوله إلى عامه الـ33.

ياسين.س