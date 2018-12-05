ريال مدريد يضحي بالقائد راموس من أجل مانولاس

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، عن مطالبة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري رئيس ناديه ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالتعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن سيرجيو راموس قائد نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لديه مشاكل خطيرة في كتفه بالإضافة إلى تدني مستواه بشكل كبير، وإذا لم يعود إلى مستواه سريعاً فقد يكون كوستاس مانولاس بديله، وقالت أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تدرس بجدية خيار التعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس.

يذكر أن مانولاس كوستاس الذي انضم إلى نادي روما الإيطالي قبل 4 سنوات من نادي أولمبياكوس اليوناني، قد يكلف ريال مدريد الإسباني 60 مليون أورو.

ياسين.س