يوشك المسلسل الطويل الذي عاشه الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقة ناديه الانجليزي ليستر سيتي، الذي لطالما وقف سدا منيعا أمام رغبة لاعب “الخضر” في تغيير الأجواء والانتقال الى نادٍ كبير، على الانتهاء..

حيث كشفت شبكة “بين سبورت” الإخبارية، في ساعة متأخرة أمس، أن إدارة نادي ليفربول اتفقت بشكل نهائي مع نظيرتها من ليستر سيتي من أجل ضم خريج مدرسة لوهافر الفرنسي، وأشارت الشبكة إلى أن محرز سيوقع بالفعل على عقود انضمامه إلى ليفربول لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة قياسية بلغت قيمتها 55 مليون أورو، وراحت إلى أبعد من ذلك، حين أكدت أنه سيجتاز الفحص الطبي عشية اليوم، ليرتبط بعقد حتى 2022، وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ المذكور، فإن أفضل لاعب في “البريمرليغ” سنة 2016، سيتخطى الدولي المصري محمد صلاح، ليصبح أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ، حيث كان انتقال “الفرعون” من روما إلى ليفربول بـ42 مليون أورو، مما جعله أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ حينها.

وجاء قرارضم محرزالى “الليفر” من أجل تعويض رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انضم رسميا إلى برشلونة الاسباني.

وكان جناح “الخضر” هدفا للكثير من الأندية الانجليزية، على غرار أرسنال وتشيلسي وحتى مانشيتر سيتي، الا أن اصرار المدرب يورغن كلوب، في ضمه الى ليفربول، قطع الطريق للأندية الراغبة بلالفوز بصفقة محرز، الذي سجل 8 أهداف وصنع مثلها خلال 24 مباراة له هذا الموسم مع “الفوكسيز“.

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